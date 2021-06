Nelle scorse ore erano emerse notizie poco rassicuranti sulle condizioni di Kawhi Leonard, infortunatosi al ginocchio in Gara-4. Si parlava di probabile assenza per Gara-5 e serie contro i Jazz a rischio, ma in realtà le cose stanno molto peggio di così. Secondo quanto riportato da Shams Charania, Leonard ha subito un infortunio al legamento crociato ed è out a tempo indeterminato. I Los Angeles Clippers perdono probabilmente la propria superstar per il resto dei Playoff e, nel peggiore dei casi, anche per diversi mesi della prossima stagione.

Clippers fear All-NBA star Kawhi Leonard has suffered an ACL injury, sources tell @TheAthletic @Stadium. He is out indefinitely. — Shams Charania (@ShamsCharania) June 16, 2021

Una diagnosi che ridimensiona tantissimo le ambizioni dei Clippers per questa post-season e per il futuro. Tra l’altro Leonard proprio quest’estate avrà una Player Option per uscire dal contratto, sarà ora da vedere cosa deciderà di fare.

