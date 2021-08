L’All Star Game 2012 si disputò a Orlando, quando ancora le squadre venivano divise in Est ed Ovest. Vinse quest’ultimo di soli 3 punti, con Kevin Durant MVP. La cosa più interessante, guardando i roster di quelle due squadre, è notare come ben 6 dei 12 convocati di quell’anno all’All Star Game ora giochino dei Los Angeles Lakers. Ovviamente c’era LeBron James, che giocava ancora ad Est: al suo fianco gli attuali compagni Dwight Howard (allora ai Magic) e Carmelo Anthony (ai Knicks). Dalla panchina usciva Rajon Rondo, che in queste ore firmerà un annuale al minimo salariale con i giallo-viola, ma quell’anno era ancora a Boston.

Ma altri 2 All Star di quella stagione giocano coi Lakers: Marc Gasol (che era una delle stelle dei Grizzlies) e Russell Westbrook (all’epoca ancora a OKC). Ciò porta il totale a 6 All Star. Potrebbero ironicamente diventare addirittura 7 se includessimo Luol Deng, ritiratosi da anni ma ancora a libro paga dei Lakers nella stagione che sta per iniziare.

Per avere una migliore percezione di quanto tempo sia passato, Anthony Davis non era ancora entrato in NBA ma si apprestava a giocare la sua prima e ultima stagione al college. Oppure, se preferite, tra gli All Star c’erano Deron Williams, Roy Hibbert ed Andrew Bynum.

