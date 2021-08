NBA – Los Angeles Lakers al lavoro per il ritorno di Rajon Rondo

I Los Angeles Lakers non vogliono saperne di chiudere il loro mercato. Non bastano gli arrivi di Russell Westbrook, Carmelo Anthony e tanti role player a impreziosire il roster.

La dirigenza gialloviola sembra intenzionata a puntellare ancora la rosa. Torna di moda il nome di Rajon Rondo, protagonista del titolo NBA 2020, vinto nella bolla di Orlando.

Dopo la scorsa stagione fra Clippers e Hawks, Rondo è approdato ai Memphis Grizzlies che però hanno deciso di non puntare su di lui. Inizialmente la franchigia ha cercato di aprirsi a una trade per ottenere qualcosa in cambio ma si fa sempre più strada l’ipotesi di una buon’uscita per liberarsi dell’ex Celtics.

In questo modo Rondo riceverebbe una parte degli 8,5 milioni garantiti dal suo contratto e potrebbe firmare al minimo per qualsiasi altra franchigia. In tal caso i Lakers sono in pole position.