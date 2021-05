NBA – Los Angeles Lakers, Anthony Davis è sicuro: “Ai playoff tutta un’altra storia”

Continua il momento negativo dei Los Angeles Lakers. Nonostante il ritorno in campo di LeBron James, i gialloviola hanno perso 106-110 contro i Sacramento Kings.

I Lakers attualmente sono quinti nella Western Conference e difficilmente riusciranno a rientrare nei primi quattro posti, anzi devono guardarsi le spalle da Dallas Mavericks e Portland Trail Blazers.

Dopo il ko con i Kings, Anthony Davis non è sembrato per niente preoccupato e ha assicurato che ai playoff le cose cambieranno.

La classifica attuale non conta niente. Continuiamo ad avere grande fiducia in noi stessi, sappiamo di cosa siamo capaci, una volta iniziati i playoff sarà tutta un’altra storia. Le sconfitte? Meglio perdere ora ma essere rodati e aver ritrovato ritmo per la post season. Io sto migliorando giorno per giorno, sto ritrovando la rapidità e la confidenza con il canestro, specialmente nelle mie posizioni preferite.