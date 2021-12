Sono arrivati i risultati degli esami al ginocchio infortunato di Anthony Davis, uscito anzitempo dall’ultima gara contro Minnesota. Si tratta di una distorsione al menisco e AD dovrà stare fuori almeno quattro settimane. Un duro colpo per i Los Angeles Lakers, non certo brillanti in questo inizio di stagione e ora sul 16-14.

Davis stava mantenendo 23.3 punti e 9.9 rimbalzi di media in 27 partite stagionali.

Lakers star Anthony Davis has MCL sprain in left knee and will miss at least four weeks, team says.

— Shams Charania (@ShamsCharania) December 18, 2021