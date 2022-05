I Los Angeles Lakers si avvicinano alla decisione finale su chi sarà il loro prossimo head coach, dopo il licenziamento di Frank Vogel. I giallo-viola hanno affidato a Rob Pelinka, con la consulenza di Phil Jackson, questa ricerca, conducendo colloqui con tantissimi candidati nelle ultime settimane. Secondo Shams Charania, i tre finalisti per il ruolo sono ora Terry Stotts, Kenny Atkinson e Darvin Ham. Tutti e tre svolgeranno un secondo incontro con i dirigenti dei Lakers a Los Angeles, nei prossimi giorni.

Stotts è reduce da un anno sabbatico dopo 10 stagioni sulla panchina di Portland con buoni risultati e una Finale di Conference raggiunta. Atkinson è assistente di Steve Kerr a Golden State, in passato è stato coach dei Brooklyn Nets pre-Durant per un paio di buone stagioni, considerando l’età media del roster. Ham è invece assistente di Mike Budenholzer a Milwaukee e non ha mai avuto esperienze da capo-allenatore, ma è stato nello staff giallo-viola dal 2011 al 2013.

Sources: Finalists for the Los Angeles Lakers head coaching job: Bucks assistant Darvin Ham, Warriors assistant Kenny Atkinson and former Trail Blazers coach Terry Stotts. Next stage of interviews are expected to take place in-person in Los Angeles.

— Shams Charania (@ShamsCharania) May 20, 2022