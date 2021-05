NBA – Los Angeles Lakers, Jerry West attacca Jeanie Buss

La proprietaria dei Los Angeles Lakers, Jeanie Buss, è stata recentemente ospite del podcast All The Smoke.

Le è stato chiesto di indicare il suo quintetto ideale nella storia della franchigia. Una lista da cui, vista la storia dei Lakers, sono rimasti fuori giocatori di altissimo livello. I cinque scelti da Jeanie Buss sono Magic Johnson, Kobe Bryant, LeBron James, Phil Jackson e Kareem Abdul-Jabbar.

Esclusi, fra gli altri, Shaquille O’Neal e Jerry West. Lo stesso West, l’uomo che ha ispirato il logo della NBA, non l’ha presa per niente bene.

Una delle offese più grandi che abbia ricevuto in vita mia. Sono stato uno dei giocatori di maggior successo dei Lakers, chissà se avrebbero vinto tutti quei titoli senza di me. Invece sembra che non mi si voglia dare alcun riconoscimento, forse qualcuno pensa che io sia stato solo fortunato. Da quando ho lasciato la franchigia sono cambiate tante cose, non tutte in positivo, anche perché per diversi anni i Lakers non sono stati una contender.