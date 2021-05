NBA – Los Angeles Lakers, LeBron James salterà (almeno) una partita

Arrivano aggiornamenti sul nuovo infortunio alla caviglia destra di LeBron James.

La stella dei Los Angeles Lakers, che ha commentato a caldo il suo problema fisico, salterà la sfida di questa notte contro i Denver Nuggets. LBJ inoltre è in dubbio anche per il match di giovedì contro i Clippers.

Lakers star LeBron James will miss tonight’s back-to-back vs. Denver with sore right ankle, sources tell @TheAthletic @Stadium. His status is uncertain as of now for the next game, Thursday vs. Clippers.

— Shams Charania (@ShamsCharania) May 3, 2021