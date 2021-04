LeBron James e Anthony Davis sono vicini al ritorno sul parquet per il finale di regular season con i Los Angeles Lakers.

LBJ ha saltato le ultime 10 partite, AD addirittura non gioca da 27 incontri. Per entrambi però la voglia di tornare è grandissima, così come il loro affiatamento fuori dal campo.

Lo dimostra la foto pubblicata da James su Instagram: uno scatto che lo ritrae mentre si trova a bordo campo con il compagno. The King ha deciso di accompagnarlo con una didascalia che suona come un avvertimento per tutte le altre contendenti per il titolo NBA.

I meteorologi prevedono che il tempo cambierà a breve e che c’è una tempesta in arrivo. Ragazzi, preparatevi e prendete le dovute precauzioni per mantenervi al sicuro.

