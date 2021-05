NBA – Los Angeles Lakers, Marc Gasol: “Non ci serve Anthony Davis per vincere”

I Los Angeles Lakers hanno dovuto incassare una sconfitta dai Phoenix Suns che hanno pareggiato la serie sul 2-2.

Una sconfitta dovuto soprattutto all’infortunio muscolare di Anthony Davis che complica molto il percorso playoff dei gialloviola.

Marc Gasol nelle scorse ore è stato accostato al Barcellona però è totalmente focalizzato sul suo percorso in NBA. Lo spagnolo ha dichiarato che i Lakers ci credono ancora e possono passare il turno anche senza AD. Un’opinione diametralmente opposta a quella di Charles Barkley.

Crediamo alla vittoria anche senza Davis, non abbiamo mai neanche pensato al contrario. La sua presenza in campo si sentirà perché il nostro attacco è basato su di lui e ci dà molta solidità in difesa ma dovremo avere la mentalità di pensare a giocarci altre carte. Bisognerà fare quelle piccole cose che fanno vincere le partite di playoff, di certo servirà molto di più rispetto a quanto fatto in gara 4. Poi ci sarà più spazio per tutti gli altri e più responsabilità per LeBron, che non è mai una cosa negativa.