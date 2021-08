NBA – Los Angeles Lakers pigliatutto: resta Talen Horton-Tucker, arriva Kendrick Nunn

Los Angeles Lakers letteralmente scatenati sul mercato. La dirigenza gialloviola a tempo di record ha creato un supporting cast di prim’ordine intorno a LeBron James, Anthony Davis e Russell Westbrook.

Dopo il tris di ritorni, la nuova firma di Bazemore, quella di Monk e soprattutto quella di Carmelo Anthony, i gialloviola chiudono altre due operazioni.

Si tratta del rinnovo di Talen Horton-Tucker, giocatore preziosissimo nel sistema dei Lakers e della firma di Kendrick Nunn.

Restricted free agent Talen Horton-Tucker has agreed to a three-year, $32M deal to stay with the Los Angeles Lakers, his agents @KlutchSports CEO Rich Paul and Lucas Newton tell ESPN.

Horton-Tucker ha firmato un contratto triennale che gli consentirà di guadagnare complessivamente 32 milioni di dollari.

Nunn, invece, ha sottoscritto un accordo biennale con il secondo anno che è una opzione a suo favore. Per approdare ai Lakers, l’ex Miami avrebbe rifiutato una serie di offerte molto più ricche.

Free agent guard Kendrick Nunn has agreed to a two-year deal with the Los Angeles Lakers, source tells ESPN. Deal includes a player option. Nunn turned down significantly more money to chase a title with the Lakers.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) August 3, 2021