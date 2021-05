NBA – Los Angeles Lakers, prestazione storica per Anthony Davis

Prestazione clamorosa per Anthony Davis nella vittoria 123-110 dei Los Angeles Lakers sui Phoenix Suns.

Nel momento più difficile della stagione, con il rischio concreto di dover giocare il play-in, AD è salito in cattedra. Prova mostruosa, nonostante le assenze di LeBron James e Kyle Kuzma contro i Suns, una delle migliori squadre della Western Conference.

Per Davis 42 punti, 12 rimbalzi, 5 assist, 3 stoppate e altrettanti recuperi. Numeri che nessun gialloviola aveva mai messo insieme e che si sono visti solamente altre sette volte nella storia della NBA. Una di queste è stata proprio di Davis nel 2016 ai Pelicans (contro i Nuggets), poi anche Hakeem Olajuwon ci è riuscito per due volte, una a testa per Larry Bird, James Harden e David Robinson.

Una prova descritta al meglio da Alex Caruso: “Bisognava dargli un po’ di tempo per rimettere benzina nella gambe ma adesso la bestia si è svegliata“.

Il basket è una malattia di famiglia. Diplomato al liceo classico all’ombra delle millenarie mura ciclopiche di Alatri, nel cuore della Ciociaria, poi laureato in lingue presso l’Università di Roma Tor Vergata e successivamente studente del master “Comunicare lo Sport” della Cattolica a Milano.

Sono giornalista pubblicista, istruttore minibasket e (quasi ex) playmaker, sono stato responsabile marketing e comunicazione del Basket Ferentino (A2). A Novembre del 2017 sono diventato direttore responsabile di BasketUniverso.