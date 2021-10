I Los Angeles Lakers devono ancora vincere una partita questa stagione, preseason compresa, ma la fortuna non sembra aiutarli. I giallo-viola, sconfitti nell’Opening Night da Golden State, sono privi di Trevor Ariza, Talen Horton-Tucker, Wayne Ellington e Kendrick Nunn. Quest’ultimo, che sembrava prossimo al rientro, ha però avuto una ricaduta.

Come rivelato da coach Frank Vogel ai media, Nunn ha avvertito un fastidio al ginocchio sinistro. Gli esami hanno evidenziato un livido osseo e l’ex Miami sarà rivalutato tra 2-3 settimane.

Frank Vogel said Kendrick Nunn has a bone bruise in his knee and will be re-evaluated in two to three weeks.

October 21, 2021