Le dichiarazioni di pochi giorni fa di Myles Turner hanno inevitabilmente sollevato voci di mercato su di lui. Il centro degli Indiana Pacers, nonostante dopo quelle parole abbia anche detto di “amare l’Indiana”, potrebbe dunque essere ceduto e sembra che la franchigia non si strapperà i capelli per trattenerlo. Secondo Scott Agness, giornalista che segue i Pacers, i Los Angeles Lakers sarebbero una delle squadre interessate a Turner.

I Lakers avrebbero parlato del giocatore con i Pacers, i quali sarebbero in contatto anche con gli Charlotte Hornets. I giallo-viola hanno DeAndre Jordan e Dwight Howard nello spot di centro, ma entrambi sono stati molto poco utilizzati in questa prima parte di stagione. Myles Turner garantirebbe una protezione del ferro di primo livello, viste le 2.7 stoppate di media in questa RS (leader NBA), anche se non è chiaro cosa i Lakers potrebbero realmente offrire. Il lungo ha un contratto da 23 milioni di dollari a stagione in scadenza nel 2023.