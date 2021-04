NBA – Los Angeles Lakers, tornano i tifosi: via libera per l’esposizione del banner

I Los Angeles Lakers potranno tornare a breve a ospitare i tifosi e hanno così deciso di esporre il banner del loro 18° titolo NBA.

Le tribune dello Staples Center torneranno a riempirsi dal 15 Aprile, giorno del match fra i gialloviola e i loro rivali storici, i Boston Celtics. Il banner però non verrà esposto in quel giorno ma il 12 Maggio, prima dell‘ultima gara di regular season contro gli Houston Rockets.

OFFICIAL: Banner No. 17 will be unveiled on May 12. pic.twitter.com/EBXvD7lAuU

Ogni squadra NBA, come noto, può appendere al soffitto del proprio impianto uno striscione che raffigurava il Larry O’Brien Trophy ogni volta che vince un anello. La cosa viene solitamente accompagnata da una cerimonia, insieme alla consegna degli anelli. I Lakers, non potendo contare finora sul pubblico a causa delle restrizioni dovute alle norme anti-Covid, avevano deciso di rimandare l’esposizione del banner.

L’attesa però finirà presto, come ha spiegato la proprietaria Jeanie Buss a Spectrum Sportsnet.

Il modo migliore per chiudere la regular season e darci la carica verso i playoff. Cercheremo di coinvolgere il maggior numero possibile di tifosi, sempre in sicurezza. Abbiamo aspettato finora perché non potevano esserci i nostri fan e abbiamo deciso di fissare la data al 12 Maggio, quando ci potrà essere un numero maggiore di spettatori. Per quel giorno speriamo di avere anche la squadra al completo con LeBron James e Anthony Davis.

“It’s a good send-off as we prepare to go into the playoffs.” @JeanieBuss announces that the 2020 #Lakers Championship banner will be unveiled May 12, the final regular season game at home. pic.twitter.com/yEekMGCycR

— Spectrum SportsNet (@SpectrumSN) April 8, 2021