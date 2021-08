I Los Angeles Lakers avevano solo 5 giocatori sotto contratto dopo la trade che aveva portato loro Russell Westbrook. Ora diventeranno 8, dopo che nelle primissime ore della free agency, iniziata alla mezzanotte italiana, i giallo-viola hanno chiuso per i ritorni di Dwight Howard, Wayne Ellington e Trevor Ariza.

Tutti e tre sono stati già giocatori dei Lakers in passato, Howard addirittura due volte: l’ultima con la vittoria del titolo nel 2020. I dettagli del nuovo contratto del centro non sono noti.

Free agent center Dwight Howard has agreed to return to the Los Angeles Lakers, his agent Qais Haider tells @TheAthletic @Stadium. — Shams Charania (@ShamsCharania) August 2, 2021

Anche Ellington ha giocato con i Lakers, nella stagione 2014-15, e ora tornerà in giallo-viola con un annuale.

Free agent guard Wayne Ellington Jr. has reached an agreement with the Los Angeles Lakers on a one-year deal, his agent Mark Bartelstein of @PrioritySports tells @YahooSports. — Chris Haynes (@ChrisBHaynes) August 2, 2021

Infine Ariza è stato giallo-viola dal 2007 al 2009 vincendo un anello: ora firmerà un annuale. Tutti e tre i contratti probabilmente sono al minimo salariale per i veterani. Un altro giocatore che i Lakers starebbero seguendo è Patty Mills.

Free agent F Trevor Ariza has agreed to a one-year deal with the Los Angeles Lakers, his agents Aaron Mintz, Steven Heumann and Erika Ruiz of @caa_sports tell ESPN. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) August 2, 2021