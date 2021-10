Dopo Dwight Howard e Rajon Rondo, i Los Angeles Lakers annunciano il ritorno di un terzo campione del 2020, dopo un solo anno di assenza. I giallo-viola hanno ufficializzato la firma di Avery Bradley, preso dai waivers dove era finito in seguito al taglio da parte dei Golden State Warriors. Bradley aveva avuto un ottimo impatto nei Lakers della stagione 2019-20, rifiutandosi poi di giocare nella “bolla” di Orlando. Nonostante quel forfait, la guardia è comunque considerata al pari dei compagni vincitrice di quell’anello.

Nella scorsa stagione Bradley ha giocato a Houston e Miami, senza però trovare grande spazio e mantenendo 6.4 punti di media in sole 27 partite. Gli Warriors lo avevano firmato ma non ha convinto in preseason. Bradley è il 15° giocatore firmato dai Lakers, nonché l’ultimo: ora il roster giallo-viola è completo.

OFFICIAL: Welcome back to the Purple & Gold, Avery 🙌 pic.twitter.com/wo1VGWFAyT — Los Angeles Lakers (@Lakers) October 18, 2021