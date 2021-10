I Los Angeles Lakers, terminata la preseason con un pessimo 0-6, hanno quasi completato le operazioni per il roster in vista della stagione regolare. Con cinque tagli, il numero di giocatori sotto contratto è sceso al definitivo 14, più uno dei due two-way contract (Seikou Doubouya, firmato pochi giorni fa). Gli ultimi ad essere tagliati sono stati Joel Ayayi (che aveva un two-way contract), Chaundee Brown Jr., Cameron Oliver, Mac McClung e Trevelin Queen.

The Los Angeles Lakers have requested waivers on Joel Ayayi, Chaundee Brown Jr., Cameron Oliver and Trevelin Queen. The Lakers roster stands at 15, including one two-way player.

— Los Angeles Lakers (@Lakers) October 15, 2021