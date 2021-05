Nella vittoria casalinga dei Dallas Mavericks per 110 a 90 di questa notte contro i Cleveland Cavaliers ha avuto tantissimi meriti Luka Doncic, che ha segnato 24 punti, tirando 8 su 17 dal campo, con 8 rimbalzi e diventando il quarto giocatore più giovane di sempre in NBA ad accumulare 5.000 punti in carriera.

Ma a parte i riconoscimenti personali di Luka Doncic, è stato un momento decisivo per i Dallas Mavericks perché hanno migliorato un record di franchigia e hanno permesso a coach Rick Carlisle di diventare uno degli allenatori più vincenti di sempre.

With the win, the Mavs clinched the fourth division title in the franchise's 41 season-history — and Rick Carlisle surpassed Cotton Fitzsimmons as the 15th-winningest coach (833 victories) in NBA history.

