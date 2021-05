Luka Doncic ha appena iniziato la sua seconda postseason NBA in carriera con una sorprendente vittoria in trasferta sui Los Angeles Clippers. I Dallas Mavericks hanno sorpreso la squadra di Tyronn Lue proprio grazie alla prestazione dello sloveno e di numerosi comprimari, tra i quali Dorian Finney-Smith, Jalen Brunson e Tim Hardaway Jr.

Doncic in Gara-1 ha realizzato una tripla-doppia da 31 punti, 11 rimbalzi e 10 assist, segnando 30 di questi punti nei primi 3 quarti. È la sua terza triple doppia ai Playoff su un totale di 7 gare, il primo a riuscirci. Lo sloveno già l’anno scorso invece era diventato il primo giocatore dei Mavs a realizzare una tripla-doppia nella postseason.

Al termine della partita di stanotte, Doncic ha espresso tutta la propria felicità e il proprio divertimento nel giocare partite di questo tipo: “Mi ero dimenticato quanto fosse divertente giocare i Playoff”. Meno divertente, fin qui, per i Clippers, che dovranno trovare una qualche soluzione per arginare l’ex Real Madrid in Gara-2, fissata per lunedì.

Milano. Laureato in Gestione del Lavoro e Comunicazione per le Organizzazioni all’Università Cattolica, ho fondato BasketUniverso nel 2011. Sì, tifo Orlando Magic e faccio di tutto per non nasconderlo.