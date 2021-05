Tra tutti i risultati di questo primo turno di Playoff finora, il più sorprendente probabilmente è stato quello tra Los Angeles Clippers e Dallas Mavericks. I Clippers, tra le favorite per il titolo, sono attualmente sotto 2-0 contro i Mavs di Luka Doncic, nonostante abbiano giocato le prime 2 gare in casa. All’imbarazzo per il possibile upset si aggiunge anche il fatto che LA ha cercato senza nasconderlo troppo l’accoppiamento con Dallas al primo turno. I Clippers hanno infatti tenuto a riposo alcuni dei propri migliori giocatori nel finale di stagione regolare e, nell’ultima gara contro i Thunder, hanno palesemente giocato per perdere. In questo modo la squadra di Tyronn Lue si è assicurata il primo turno contro Dallas e soprattutto di evitare i Lakers fino alle Finali di Conference.

Doncic, dopo il successo in Gara-2 in cui ha segnato 39 punti, ha commentato proprio questa scelta dei Clippers che hanno preferito Dallas ad un potenziale accoppiamento con i Lakers al secondo turno. Una scelta finora rivelatasi fatale. Queste le parole dello sloveno al The Dallas Morning News:

Non sapevo nemmeno che lo avessero fatto finché qualcuno non me lo ha detto in Gara-1. Non lo sapevo. Però se vuoi vincere un titolo alla fine devi vincere contro tutti. Quindi non penso che comportarsi così mandi un bel messaggio. Devi scendere in campo e giocare contro tutti.

Ora la serie si sposterà in Texas. Se i Clippers dovessero perdere anche Gara-3, la situazione si farebbe proibitiva, visto che nessuna squadra ha mai rimontato da 3-0 nei Playoff.

