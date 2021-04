NBA – Luka Doncic è entusiasta di poter giocare insieme a Nicolò Melli

Luka Doncic, fenomeno NBA dei Dallas Mavericks, ha avuto parole al miele per Nicolò Melli, che questa notte è partito per la prima volta in quintetto e ha sfiorato la doppia doppia, chiudendo con 10 punti e 8 rimbalzi in poco più di 28 minuti.

Queste le parole del ragazzo nativo di Lubiana ed ex Real Madrid sulla prestazione dell’ex Milano, Bamberg e Fenerbahce:

“Melli è stato fantastico, ci siamo capiti subito. Da quando è arrivato qui non abbiamo mai perso, continuiamo così!”.

Ecco il video:

I Dallas Mavericks hanno sempre vinto da quando il ragazzo italiano nativo di Reggio Emilia. Ricordiamo che Melli veniva da un momento difficilissimo a New Orleans, non giocava praticamente mai, mentre ora in Texas è un giocatore di rotazione a tutti gli effetti e piano piano si sta ritagliando sempre maggiore spazio.

Certo, l’essere finito in una franchigia che crede tantissimo negli europei lo aiuta e non poco però non era così scontato che coack Rick Carlisle gli desse così tanto spazio e così in fretta.

Ora l’obiettivo di Dallas è cercare di raggiungere un post playoff senza passare al play-in, anche se non sarà semplice perché le squadra davanti a loro sono tante e stanno facendo bene.

Classe 1996. Collaboratore per BasketUniverso dal 31 marzo 2014. Laureato in Scienze Umanistiche per la Comunicazione presso l’Università Statale di Milano. Innamorato dello sport e delle sue storie, con una predilezione per la pallacanestro e il calcio.