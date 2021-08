Luka Doncic sta vivendo un’estate meravigliosa con la sua Slovenia, che potrebbe tranquillamente arrivare a medaglia ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020 ed è pronto a firmare un rinnovo quinquennale con Dallas in NBA a 202 milioni di dollari complessivi.

Luka Doncic will soon formally land a five-year, $202 million contract extension with Dallas, but league sources say those discussions will take place post-Olympics, with Doncic intent on keeping his focus on Slovenia's MEDAL chase. New piece posts soon: https://t.co/A6ycVm5PUQ — Marc Stein (@TheSteinLine) August 2, 2021

Sì, 202 milioni di dollari complessivi. Circa 40 milioni a stagione. Non sono cifre folli per l’NBA però non è così consueto vedere un ragazzo al suo terzo anno nella Lega firmare un rinnovo di questo tipo, a meno che ti chiami Luka Doncic e sei un fenomeno interplanetario.

Con questo ingente rinnovo i Dallas Mavericks si assicurano le prestazioni NBA di Doncic fino al 2026, quando avrà solamente 27 anni. Si tratta certamente di un investimento importantissimo per la franchigia texana che però ha deciso di puntare sul fenomeno ex Real Madrid per provare a rivincere un anello NBA. Questo certamente è quello che i tifosi dei Mavs gli chiedono e in quel modo verrebbe riconosciuto da tutti come il più forte europeo di sempre, cosa che molti fanno già tutt’ora.

Solo il tempo ci dirà dove arriverà Doncic però di certo non avrà problemi economici in vita sua. Su questo ci possiamo scomettere.

