Ieri i Dallas Mavericks hanno annunciato il licenziamento del GM Donnie Nelson, che lavorava per la franchigia dal 1988. Fin da subito era stato riportato come questa decisione non sia piaciuta a Luka Doncic, molto legato a Nelson, e come questo potesse incrinare il rapporto tra la dirigenza e la superstar slovena nel lungo periodo. Doncic ha commentato ufficialmente il licenziamento dalla Slovenia, dove con la Nazionale sta preparando il Preolimpico.

In conferenza stampa, Doncic si è detto molto dispiaciuto perché ha un bel rapporto con Nelson, ma ha anche aggiunto che “non è lui a prendere queste decisioni”.

Doncic ha poi parlato del cammino che attende la Slovenia, dichiarando di aver sentito la mancanza della pallacanestro nonostante una sola settimana di pausa tra i Playoff NBA e il training camp con la Nazionale.

Doncic spoke at a Slovenian NT press conference before an exhibition in his home city of Ljubljana. As for Tokyo, Doncic told @NYTSports: “I enjoy playing basketball. I was one week without playing and I was missing basketball. I’m ready and I hope we qualify for the Olympics.”

