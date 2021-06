NBA – Luka Doncic ha giocato una Gara-7 unica nella storia dei Playoff

Domenica sera Luka Doncic è stato ancora una volta una delle poche luci per i Dallas Mavericks, sconfitti in Gara-7 dai Clippers ed eliminati dai Playoff. Lo sloveno ha chiuso la sua partita con 46 punti, 7 rimbalzi e 14 assist in 45′, tirando 17/30 dal campo e 5/11 da tre punti.

Doncic è diventato il giocatore più giovane di sempre a mantenere almeno 35 punti di media nel corso di un’intera serie. Oltre a questo, la stella dei Mavs ha segnato 29 punti nel solo primo tempo: mai nessuno ne aveva segnati così tanti nel primo tempo di una Gara-7 nella storia NBA.

La statistica forse più impressionante sono però i 77 punti generati ( su 111 di squadra) da Doncic tra i canestri suoi e quelli assistiti per i compagni. Come segnala Elias Sports, mai nessuno nella storia dei Playoff NBA aveva raggiunto tale numero in una Gara-7.

Per @EliasSports, the 77 points created by Luka Doncic scoring or assisting are the most ever by a player in a Game 7. It wasn’t enough. — Tim MacMahon (@espn_macmahon) June 6, 2021

Milano. Laureato in Gestione del Lavoro e Comunicazione per le Organizzazioni all’Università Cattolica, ho fondato BasketUniverso nel 2011. Sì, tifo Orlando Magic e faccio di tutto per non nasconderlo.