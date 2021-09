NBA – Luka Doncic ha il suo logo personale

Luka Doncic continua a crescere anche fuori dal campo. Dopo essersi preso la NBA a suon di prestazioni pazzesche, lo sloveno ha ottenuto un maxi rinnovo contrattuale. Il suo valore perciò continua ad aumentare, anche dal punto di vista commerciale.

Anche per questo motivo il suo sponsor tecnico, la Jordan, sta puntando molto su di lui e ha creato un logo personalizzato per lo sloveno. Il logo incrocia il numero di Doncic, il 77 e le sue iniziali.

Comparirà per la prima volta sulla versione “Global Game” delle Jordan XXXVI.

“I feel so light and quick in the Air Jordan XXXVI. It’s very special to me that I get to wear MJ’s signature shoe on the court and help carry the Brand’s legacy forward.”

We chat with @Luka7doncic on debuting his signature logo on the AJ36, being on the cover of 2K, and more ⤵️

— Jordan (@Jumpman23) September 3, 2021