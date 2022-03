Luka Doncic, fin da quando è arrivato in NBA, ha avuto sempre importanti problemi con la gestione della rabbia e nel rapporto con gli arbitri. Lo sloveno è uno dei giocatori NBA che prendono più falli tecnici a causa proprio delle veementi proteste nei confronti degli ufficiali di gara. In questa stagione, Doncic ha collezionato 14 tecnici (15 ma uno gli è stato tolto a posteriori dalla NBA): a 16 scatterà, da regolamento, la sospensione di una gara (per i Playoff comunque il conteggio si azzera).

Ai microfoni di ESPN dopo l’ultima gara contro Philadelphia, Doncic ha spiegato però di aver individuato uno stratagemma per calmarsi ed evitare di andare a muso duro contro gli arbitri.

È una cosa divertente. Inizio semplicemente a cantare una canzone nella mia testa. Scelgo una delle mie canzoni preferite, inizio a cantarla e lascio passare la frustrazione. Penso che nelle ultime due partite sia stato bravissimo con gli arbitro. Se penso di aver subito un fallo, vado dall’arbitro e gli parlo normalmente. Ma è così che dovrei fare sempre.

Doncic ha ricevuto l’ultimo fallo tecnico il 9 marzo contro New York. La speranza è che questo nuovo e originale metodo lo aiuti a calmarsi in campo, visto che il temperamento è stato finora uno dei pochissimi difetti dell’ex Real Madrid da quando è in NBA.