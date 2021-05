Si può dire con certezza che la superstar dei Dallas Mavericks Luka Doncic prenda tutti i dubbi e le domande su di lui in maniera molto seria. Dopo aver condotto i Mavs ai playoff per il secondo anno consecutivo, Luka Doncic ha ricordato il momento all’inizio della stagione in cui molte persone avevano perso la fiducia in Dallas e dubitato della capacità della squadra di raggiungere i playoff NBA. Per ricordare, Dallas è arrivata fino al 14° posto nella Western Conference dopo un inizio di stagione da 9-14.

Abbastanza sicuro, Dallas si è ripreso alla grande e ora è diretto ai playoff dopo essersi assicurato il posto con una vittoria contro i Toronto Raptors di questa notte. Tuttavia, Luka Doncic non dimentica chi pensava che i Dallas Mavericks non sarebbero andati ai playoff NBA.

“Ricordo quel duro momento in cui eravamo al 12° o 13° posto”, ha condiviso la star dei Mavs, secondo Brad Townsend del Dallas Morning News. “Tutti ci davano fuori dai, ma ora ci siamo arrivati ​​e avremo un paio di giorni liberi. Questo è ciò di cui avevamo bisogno”, ha aggiunto, riferendosi alla pausa che le prime 6 squadre ottengono quando si gioca il play-in tournament.

