Luka Doncic è di recente diventato uno dei giocatori più pagati in NBA grazie al rinnovo con i Dallas Mavericks, ma non si è dimenticato del proprio passato. Nelle scorse ore lo sloveno, che si sta godendo l’estate in Europa, ha annunciato sui propri social di aver completamente rimesso in sesto i due campetti che era solito frequentare da bambino a Lubiana. Doncic, cresciuto della capitale slovena, si è poi trasferito a Madrid a 13 anni, dove il suo talento è definitivamente sbocciato.

Di recente Doncic ha inoltre sottoscritto un contratto con Jordan, che creerà per lui delle signature shoes. Per la superstar di Dallas è stato anche ideato un logo, che appunto compare al centro dei campetti di Lubiana appena restaurati. I due campetti, visti dall’alto, formano un 77 che è appunto il numero di maglia dello sloveno ai Mavs. “Che onore lavorare con 2K Foundation e ricostruire i campetti della mia infanzia. Grazie!” ha scritto Doncic su Instagram.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Luka Doncic (@lukadoncic)