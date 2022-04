Finalmente ci siamo. Dopo un paio di settimane di assenza, Luka Doncic con ogni probabilità tornerà in campo domani in Gara-4 contro gli Utah Jazz. Lo sloveno si era infortunato al polpaccio nell’ultima partita di stagione regolare, saltando poi le prime 3 gare della serie.

Una notizia bellissima per i Dallas Mavericks, che recuperano la propria superstar quando sono avanti 2-1 nella serie, con l’inerzia dalla propria parte. La prossima partita si disputerà ancora a Salt Lake City prima di tornare in Texas per Gara-5.

The Mavericks have just officially upgraded Luka Doncic to probable. https://t.co/9w86tl9Ol6 — Marc Stein (@TheSteinLine) April 23, 2022