La superstar dei Los Angeles Lakers, LeBron James, ha fatto sapere che è tutt’altro che finito. Nonostante abbia mostrato qualche segno di cedimento, dopo un’altra stagione piena di infortuni, LeBron ha affermato che tornerà l’anno prossimo per vendicarsi.

Il leggendario Magic Johnson, ex stella dei Los Angeles Lakers, tuttavia, non è proprio d’accordo con le parole del King. Per lui, LBJ è già allo stremo e il suo regno finirà presto. In un’apparizione su ESPN’s Get Up, Magic Johnson ha coraggiosamente affermato che LeBron ha solo un anno prima che il principale uomo dei Brooklyn Nets, Kevin Durant, si impadronisca definitivamente dell’NBA.

“Penso che LeBron abbia ancora un anno per essere l’attore principale dell’NBA, poi diventerà il campionato di Kevin Durant immediatamente dopo”.

.@MagicJohnson on Kevin Durant: "I think LeBron's got one more year to be the man, and then it's Kevin Durant's league right after that." pic.twitter.com/5OPSGZRYcn — Get Up (@GetUpESPN) June 21, 2021

LeBron James è probabilmente la superstar NBA più duratura della storia, tant’è vero che spende milioni di dollari ogni anno per mantenere il suo corpo, ma quest’anno è stato ostacolato dagli infortuni ed è il secondo consecutivo, per questo Kevin Durant potrebbe scavalcarlo, come detto da Magic Johnson. La sua distorsione alla caviglia lo ha chiaramente infastidito nei playoff NBA e non è riuscito a portare i Lakers oltre il primo turno.

