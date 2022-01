Al termine della gara di stanotte, in cui i Los Angeles Lakers sono stati sconfitti 133-96 dai Denver Nuggets, Magic Johnson non ce l’ha più fatta. Su Twitter ha scritto che lui, i tifosi dei Lakers in generale e soprattutto la proprietaria Jeanie Buss, sua grande amica, “meritano di meglio”.

I Lakers attualmente sono settimi ad Ovest con un record perdente di 21-22, a quota 3 sconfitte consecutive. Dopo la gara, a Russell Westbrook è stato chiesto un commento sulle parole di Magic. La point guard giallo-viola è il giocatore maggiormente criticato in questa stagione, ma contro Denver ha segnato 19 punti dopo 3 partite consecutive in cui non era riuscito arrivare alla doppia cifra.

“Non ho una reazione alle sue parole. Ognuno in questo mondo può avere la sua opinione. Indipendentemente da quale sia. Si può farne tesoro, farla entrare da un orecchio e uscire dall’altro, oppure si può non rispondere” ha detto Westbrook, che evidentemente non voleva iniziare una polemica con Johnson.