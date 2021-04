NBA – Malik Beasley e Larsa Pippen hanno deciso di lasciarsi?

Secondo quanto riferito da Johnni Macke dell’Us Magazine, la guardia dei Minnesota Timberwolves Malik Beasley e Larsa Pippen hanno deciso di lasciarsi. Questo avviene dopo che i due sono stati visti insieme in pubblico nel novembre dello scorso anno, cosa che ha catturato l’attenzione di tutto il mondo NBA.

Secondo la notizia, Malik Beasley e Larsa Pippen sono “ancora in contatto”, in particolar modo sono tornati amici, non sono più amanti. Per quanto riguarda Pippen, secondo quanto riferito, voleva dare un po’ di spazio a Beasley, che apparentemente sta “attraversando un periodo molto complicato”.

Beasley ha decisamente molto da fare in questo momento. Al momento in cui le sue controverse foto con Pippen sono trapelate in pubblico, Beasley era ancora sposato con la sua ex moglie Montana Yao. Montana ha rivelato di aver scoperto la relazione secondaria di suo marito nello stesso modo in cui ha fatto il pubblico e ha immediatamente chiesto il divorzio in seguito allo scandalo.

Inoltre, secondo quanto riferito, Beasley sta attraversando problemi legali con il suo rapporto con il Montana. Secondo quanto riferito, la Yao ha cercato il mantenimento del coniuge e dei figli dalla guardia dei Timberwolves. Tuttavia, una recente sentenza del tribunale avrebbe negato la sua richiesta.

Classe 1996. Collaboratore per BasketUniverso dal 31 marzo 2014. Laureato in Scienze Umanistiche per la Comunicazione presso l’Università Statale di Milano. Innamorato dello sport e delle sue storie, con una predilezione per la pallacanestro e il calcio.