Manu Ginobili ha giocato con i San Antonio Spurs tutta la propria carriera NBA, ritirandosi nel 2018 come una delle più grandi leggende della squadra texana. Ora, dopo che nel marzo 2019 gli Spurs avevano anche ritirato la sua maglia numero 20, l’argentino tornerà a San Antonio col ruolo di consulente della dirigenza, con un focus sullo sviluppo dei giocatori. Come scritto da Adrian Wojnarowski, il corteggiamento da parte della franchigia iniziò già nel 2018, per volontà di Gregg Popovich, RC Buford e del GM Brian Wright.

ESPN Sources: Manu Ginobili is returning to the San Antonio Spurs as a special advisor to basketball operations. Ginobili will take on a player-centric role that’s focused on the development of players on and off the court.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) September 24, 2021