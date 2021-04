NBA – Marcus Smart sospeso dalla NBA per minacce agli arbitri

Questa notte, nella partita contro gli Charlotte Hornets, Marcus Smart non è sceso in campo. Alla base di questa scelta una sanzione della NBA per il giocatore dei Boston Celtics, squalificato per una gara a causa di alcune minacce rivolte ad un arbitro durante il match precedente contro i Thunder.

Smart will serve his suspension tonight vs. Charlotte. The incidents took place Tuesday night during and after the Celtics‘ loss to the Thunder. https://t.co/VRp3udT41G

— Shams Charania (@ShamsCharania) April 28, 2021