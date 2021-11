Continua la querelle tra Nikola Jokic e Markieff Morris in NBA. Il serbo ha commentato l’accaduto ammettendo in parte il proprio errore, i suoi due fratelli hanno invece risposto alle precedenti minacce di vendetta di Marcus Morris via Twitter. E sempre via Twitter è stato poco fa Markieff a rompere il proprio silenzio sull’episodio, accusando Jokic e facendo nel frattempo un po’ di autoironia.

“Adoro vedere l’odio! Senza dubbio ho commesso un fallo duro, cosa che faccio sempre, ma non ho mai colpito nessuno alle spalle! Per fortuna [io e Jokic, ndr] siamo diversi su questo. Posso sopportare questo colpo e continuare a spingere. Joker 1, Smooth 0” ha scritto Markieff Morris, il cui soprannome è appunto “Smooth”.

I love to see the hate! No doubt I took a hard foul which I always do but I’ve never hit a man with his back turned! Luckily we built different over here. I can take my licks and keep pushing. Joker 1 smooth 0 lol.

