NBA – Melli riceve molti complimenti da coach Carlisle per il suo esordio

Nicolò Melli, uno dei 3 italiani in NBA, ha fatto il suo debutto ieri notte con i Dallas Mavericks contro gli Oklahoma City Thunder dopo aver lasciato i New Orleans Pelicans, stupendo coach Rick Carlisle. Si è subito reso caro ai tifosi texani e ai suoi compagni di squadra. In 11 minuti di azione è sembrato un giocatore ringiovanito nella vittoria per 127 a 106 dei Mavericks. Ha segnato 6 punti, tirando 3/4 dal campo, ha preso 3 rimbalzi e ha forzato un recupero.

“È stato bello, è stato bello. Sono felice di far parte di questa squadra. Mi piace il gruppo e sono stato contento di avere l’opportunità di giocare”.

Coach Rick Carlisle voleva sapere se Melli avrebbe potuto giocare bene nella posizione di quattro anche in NBA. Quando è entrato a 4:41 dalla fine del terzo quarto ha trascorso la maggior parte del suo tempo come ala forte della squadra con Dwight Powell come centro. Carlisle ha scoperto esattamente cosa può fare Melli e altro ancora.

“Ha giocato come ala forte stasera in modo molto, molto efficace. Era pronto. Ha fatto delle giocate fantastiche. Il ragazzo è un giocatore molto abile ed è ovviamente pronto a giocare”.

Non è stato solo Carlisle a rimanere colpito dall’esordio di Melli. Anche Tim Hardaway Jr. se ne è accorto. Ha detto di aver notato che Melli stava giocando con rinnovata energia.

Classe 1996. Collaboratore per BasketUniverso dal 31 marzo 2014. Laureato in Scienze Umanistiche per la Comunicazione presso l’Università Statale di Milano. Innamorato dello sport e delle sue storie, con una predilezione per la pallacanestro e il calcio.