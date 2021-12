I Memphis Grizzlies hanno appena stabilito un record NBA sconfiggendo con il più ampio scarto della storia dell’NBA gli Oklahoma City Thunder con il risultato finale di 152 a 79. È la prima vittoria con un margine da almeno 70 punti nella storia del campionato.

The @memgrizz defeated the Thunder 152-79 tonight, the largest margin of victory in NBA history: +73 MEM vs. OKC (tonight)

+68 CLE vs. MIA (Dec. 17, 1991)

+65 IND vs. POR (Feb. 27, 1998)

+63 LAL vs. GSW (March 19, 1972) — Justin Kubatko (@jkubatko) December 3, 2021

Come potete capire dell’incipit, si tratta di una gara che entra di diritto negli annali dell’NBA. Difficilmente si riuscirà a fare di meglio. Certo, questa notte i tifosi di OKC hanno probabilmente pensato di scavarsi una fossa e buttarsi dentro perché un’ignominia del genere è difficile da superare. Mentre a Memphis hanno aperto le bottiglie di spumanti migliori in primis perché sono dalla parte giusta della storia e in secundis perché si sono resi davvero conto di avere una squadra con un grande futuro dinnanzi a sé.

I Grizzlies hanno anche stabilito un record di franchigia con il loro vantaggio di 36 punti nell’intervallo. 9 dei loro giocatori hanno chiuso la contesa in doppia cifra, guidati dai 27 punti di Jaren Jackson Jr., record stagionale per il lungo. De’Athony Melton ha segnato 19 punti e Jon Konchar ne ha aggiunti 17. Il rookie Santi Aldama, che ha segnato 30 punti totali in 10 partite in questa stagione, ne ha messi a referto ben 18 questa notte.

Insomma, si è consumata la serata perfetta in NBA per i Memphis Grizzlies e la peggior serata di sempre per gli Oklahoma City Thunder.

