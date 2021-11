Grande apprensione in casa Memphis Grizzlies per le condizioni di Ja Morant. Il playmaker è uscito dal campo nel primo quarto per un infortunio al ginocchio sinistro e non è più tornato. Dalle immagini non si può capire quale sia stato il problema, ma Morant ha avuto bisogno dell’aiuto di un paio di membri dello staff per rientrare negli spogliatoi. Nelle prossime ore saranno effettuati gli esami e si saprà di più sulle condizioni del giocatore.

Morant sta segnando 25.3 punti di media in questa prima parte di stagione.

Ja Morant exited the game after an apparent leg injury Hope he’s OK 🙏 pic.twitter.com/M8Za8KST9x — Bleacher Report (@BleacherReport) November 27, 2021