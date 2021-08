C’è essere un superfan di Michael Jordan e poi c’è il desiderio di possedere un paio dei suoi boxer “indossati personalmente” dall’ex fenomeno NBA.

Per i malati – scusate, per gli appassionati – di quest’ultima categoria, dovete sapere che un paio di mutande della leggenda NBA sono in vendita dai banditori di Leland.

Un insider dell’asta ha riferito a PageSix che i pantaloncini sono stati “regolarmente” indossati da Jordan e mostrano segni di “uso intenso”. Non sappiamo cosa significhi esattamente e in tutta sincerità preferiamo non sapere cosa intendano con quella definizione. Stiamo davvero molto bene così.

La buona notizia – o la cattiva notizia se è “la tua cosa” – è che hanno un’etichetta per il lavaggio a secco, quindi probabilmente sono stati lavati.

Comunque, qualora foste dei super fan di Michael Jordan e aveste qualche centinaia di euro/dollari da buttar via, questa potrebbe essere un’idea. Abbastanza folle ma pur sempre un’idea. Vi chiediamo anche di notificarcelo, qualora qualcuno fosse interessato a fare questo pazzo acquisto. Il numero da contattare è il seguente: (732) 290-8000.

D’altronde Michael Jordan è stato più che un giocatore NBA e anche i suoi boxer non sono da meno per la proprietà transitiva.

