NBA – Metta World Peace spiega come marcherebbe Luka Doncic

Metta World Peace recentemente si è definito il miglior difensore della storia. Allora non sorprende il fatto che abbia anche una ricetta per fermare Luka Doncic, stella emergente della NBA.

La strategia dell’ex Ron Artest sarebbe basata sullo spingere lo sloveno a penetrare, cercando di farlo stancare. In questo modo Metta pensa anche che potrebbe togliere a Doncic il suo mortifero tiro da fuori.

Il trucco è rendergli difficile il jumper nei primi tre quarti, a meno che non sia in uscita dai blocchi. Questa era la mia strategia difendendo su tutti i giocatori: farli andare dentro. E non mi interessava se l’avversario ne segnasse 15 o 20 nel primo quarto. Perché se ci sei riuscito contro di me, dopo 12 minuti sei già cotto.