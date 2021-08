Non tutti possono permettersi la vita post ritiro dall’NBA di Michael Jordan e nemmeno lo yacht con il quale sta girando la Croazia. Probabilmente nessuno. Air Jordan può fare le cose che la maggior parte delle persone non può nemmeno sognare. Giocare a golf sui migliori campi, mangiare nei migliori ristoranti, frequentare i migliori locali. Non c’è molto che Jordan, il cui patrimonio netto è stimato in $ 1,6 miliardi, non possa fare nella sua vita.

Nel suo ultimo divertimento di alto livello, Michael Jordan e sua moglie di 42 anni, Yvette Prieto, sono andati in una fuga romantica sul super yacht di nome O’Pari, che costa ben 1,2 milioni di dollari a settimana per l’affitto all’ex NBA.

Michael Jordan e sua moglie sono stati avvistati nella città di Spalato, in Croazia, venerdì mentre uscivano dallo yacht, affiancati da guardie di sicurezza.

Stiamo davvero parlando di cifre folli. La maggior parte di noi non vedrà mai sul proprio conto in banca 1,2 milioni di dollari, anche se ve lo auguriamo. Figuriamoci se potrà mai spendere 1,2 milioni di dollari in appena 7 giorni. Questo è qualcosa di realmente folle. In fondo vorremmo essere Michael Jordan anche per questo motivo…

