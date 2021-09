Michael Jordan è sempre stato un compagno molto duro, lato del suo personaggio molto evidente anche in The Last Dance. A tratti però MJ sapeva anche come ricompensare i compagni che secondo lui se lo meritavano. Proprio in quest’ottica, nel 1997, quando avevano già vinto quattro titoli insieme e si apprestavano a vincere il quinto, Jordan regalò a Scottie Pippen la sua Ferrari rossa per Natale.

È risaputo che Jordan sia un appassionato di motori, con un debole per le Ferrari che tra l’altro è solito guidare ancora oggi. La storia è stata raccontata dalla giornalista Melissa Isaacson a ESPN:

Come regalo di Natale nel 1997, Pippen aveva fatto fare un orecchino per Jordan. Era un gioiello a forma di titolo NBA tempestato di diamanti. Jordan, che aveva pensato di regalare a Pippen una scatola di sigari, a quel punto ci ripensò e decise di donargli la sua Ferrari rossa, per la quale il compagno aveva sempre avuto la passione. “La voleva davvero tanto” disse Jordan.

Nella sua vita post-basket, Michael Jordan non ha mai mancato di spendere belle parole per Pippen. Ad esempio lo ha fatto quando nel 2010 Pippen è stato introdotto nella Hall of Fame, presentato proprio da His Airness. Il dono della macchina è stato semplicemente un ulteriore attestato di stima da parte di Jordan.