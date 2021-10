L’icona NBA Michael Jordan potrebbe essere stato uno degli atleti più competitivi della storia. Tuttavia, anche il cosiddetto “GOAT” sapeva con chi non scherzare. Guardando indietro alla sua carriera stellare in ‘NBA, è sicuro dire che la leggenda dei, Chicago Bulls, Michael Jordan, non si è mai tirata indietro con nessuno all’interno del campo eppure aveva paura di qualcuno, statene certi! Anche se lo stesso MJ ha ammesso che c’è una persona che gli ha messo moltissima paura.

Secondo il sei volte campione NBA, il ragazzo a cui si riferiva non era un giocatore NBA ma un golfista professionista di nome Ian Poulter. Come Jordan, anche Poulter è ampiamente riconosciuto per la sua estrema competitività e personalità intimidatoria, il che rende certamente valida l’ammissione di Jordan.

“Non ho paura di nessuno… a parte di Ian Poulter”, ha detto Jordan a Steph Curry in una recente intervista faccia a faccia. “Andavo sempre a guardarlo. Se sono in una delle sue partite o camminando, mi trova dopo aver fatto un buon putt, ed è come, ‘Amico, non ho fatto niente. Mi piaci. Ti sostengo’. Non andrò a guardarlo”.

Comunque è bello sapere che anche un fenomeno della competizione come l’ex NBA Michael Jordan avesse paura di qualcuno o di qualcosa.

