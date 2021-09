Dopo tre anni in NBA, di cui solo due giocati, Michael Porter Jr nei giorni scorsi si è accordato per un quinquennale al massimo salariale con i Denver Nuggets. Il contratto inizierà dalla stagione 2022-23 e renderà il lungo il terzo giocatore dei Nuggets, dopo Jokic e Murray, ad avere il massimo salariale. In passato Porter Jr è stato un giocatore controverso fuori dal campo, soprattutto per alcune affermazioni negazioniste sul Covid-19.

Ora, per non farsi mancare nulla, Michael Porter Jr ha dichiarato al Denver Post che non si vaccinerà perché “non si sente a proprio agio” a sottoporsi alla dose.

Io ho avuto il Covid due volte, ho visto come il mio corpo ha reagito. Anche se le chance sono poche, con il vaccino si possono avere delle reazioni negative. Non mi sento a mio agio. Credo che non dovrebbe decisamente essere obbligatorio. Dovrebbe essere una decisione personale. Se vuoi farti il vaccino perché così ti senti più protetto e vuoi proteggere le persone intorno a te, fallo. Ma se invece pensi “Oh, non mi sento sicuro di farlo”, allora non farlo. Ho avuto il Covid due volte, non so come il mio corpo reagirebbe ad un vaccino. Però so già come il mio corpo reagisce al Covid, non voglio rischiare di iniettarmi qualcosa che potrebbe danneggiare il mio corpo.