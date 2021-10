Ultime ore per rinnovare i contratti dei rookie della classe 2017. Qualche giorno fa Wendell Carter Jr aveva prolungato l’accordo con gli Orlando Magic, ora è invece Mikal Bridges a rinnovare con i Phoenix Suns. Il giocatore, pezzo fondamentale della cavalcata alle Finals della passata stagione, si è accordato per un quadriennale da 90 milioni di dollari complessivi.

Phoenix Suns G/F Mikal Bridges has agreed to a four-year, $90 million rookie contract extension, his agents Sam Goldfeder and Jordan Gertler of @Excelbasketball tell ESPN. Deal is fully guaranteed.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) October 17, 2021