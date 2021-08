NBA – Mike Conley resta agli Utah Jazz

Mike Conley continuerà a essere un giocatore degli Utah Jazz.

La point guard ha firmato un rinnovo triennale con la franchigia di Salt Lake City. Per Conley un guadagno complessivo di 68 milioni di dollari nelle prossime stagioni.

Free agent Mike Conley Jr. has agreed to a three-year, $68 million deal to return to the Utah Jazz, sources tell @TheAthletic @Stadium.

— Shams Charania (@ShamsCharania) August 2, 2021