NBA – Mike D’Antoni ai New Orleans Pelicans

Mike D’Antoni ha lasciato i Brooklyn Nets dopo una sola stagione.

L’ex allenatore di Suns e Rockets, fra le altre, non sarà più nello staff di Steve Nash. Per lui avventura con i New Orleans Pelicans, dove ricoprirà il ruolo di “coaching consultant” del neo allenatore Willie Green.

L’impegno di D’Antoni però non sarà full time, benché spalmato lungo tutto l’arco della stagione. La leggenda dell’Olimpia Milano sarà presente già dalla Summer League di Las Vegas, poi durante la fase di preparazione e di campionato.

D’Antoni completed a season on Steve Nash’s Brooklyn staff as a full-time assistant before stepping down recently. D’Antoni will periodically spend time with Pelicans’ coaching staff through summer league, training camp and season, per sources.

