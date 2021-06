Sono per ora 4 le panchine NBA vacanti in vista della offseason. La più importante, anche per le implicazioni nel futuro di Damian Lillard, è probabilmente quella dei Portland Trail Blazers, che dopo nove stagioni si sono separati da Terry Stotts. Jason Kidd, il preferito di Lillard, si è chiamato fuori e il favorito sembra essere ora Chauncey Billups, assistente ai Clippers che interessa anche a Boston. Un nome che sta emergendo nelle ultime ore per Portland sarebbe però quello di Mike D’Antoni.

D’Antoni, dopo gli anni a Houston, quest’anno è entrato nello staff del suo ex discepolo Steve Nash ai Brooklyn Nets. Obiettivo del tecnico è però quello di tornare a ricoprire un ruolo di head coach. D’Antoni sarebbe molto interessato alla possibilità di lavorare a Portland e in particolare proprio con Lillard, dopo aver avuto tra le mani altri esterni divenuti stelle NBA come Nash e James Harden. Secondo The Athletic, non è ancora chiaro se anche i Portland Trail Blazers siano interessati alla figura di Mike D’Antoni.

Milano. Laureato in Gestione del Lavoro e Comunicazione per le Organizzazioni all’Università Cattolica, ho fondato BasketUniverso nel 2011. Sì, tifo Orlando Magic e faccio di tutto per non nasconderlo.