NBA: Mike D’Antoni lascia i Brooklyn Nets

L’esperienza di Mike D’Antoni sulla panchina dei Brooklyn Nets come assistente allenatore è durata solamente una stagione: il coach naturalizzato italiano ha deciso di interrompere il rapporto con la franchigia dei Nets per cercare un nuovo posto da capo allenatore in NBA.

La squadra di coach Steve Nash, nell’ultima stagione, ha terminato la propria avventura ai Playoff in semifinale di conference, venendo eliminati 4-3 dai futuri campioni NBA Milwaukee Bucks.

Nets coach Steve Nash on the departure of assistant coach Mike D’Antoni: pic.twitter.com/pWEo6YEnNf — Marc Stein (@TheSteinLine) July 28, 2021